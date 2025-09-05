В Башкортостан поступило 505 тыс. доз вакцины против гриппа

Руководитель отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи минздрава РБ Альбина Танцыкужина на пресс-конференции в «Башинформе» сообщила о том, что около 505 тысяч доз вакцины против гриппа и ОРВИ поступило в республику в конце июля.

При этом 40% вакцин уже израсходовали медорганизации, следующее поступление ожидается в конце сентября. Всего в этом году планируют привить порядка 2,5 млн жителей.

Вакцинация — самый эффективный способ профилактики гриппа. Прививка формирует иммунитет, снижая риск тяжелого течения заболевания и возникновения осложнений.

Лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, за две-три недели до начала эпидемии. Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь помогает организму выработать защитные антитела. Иммунитет после прививки сохраняется на протяжении 8-12 месяцев.