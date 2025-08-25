Жителям Башкортостана за неделю выдали бесплатные лекарства на 181,3 млн рублей

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 18 по 24 августа, в регионе было обслужено 50,6 тыс. рецептов.

Пациентам выдали 103,2 тыс. упаковок лекарств на общую сумму 181,3 млн рублей.

Несмотря на это, в соцсетях по-прежнему поступает множество сообщений о перебоях в выдаче бесплатных лекарств.

