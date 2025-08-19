Жителям Башкортостана за неделю выдали бесплатные лекарства на 227,2 млн рублей

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 11 по 17 августа, в регионе было обслужено 55,1 тыс. рецептов.

Пациентам выдали 110,3 тыс. упаковок лекарств на общую сумму 227,2 млн рублей.

«Непрерывный процесс ЛЛО позволяет закрывать потребности жителей нашей республики», – написал министр в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные инвалидом на лекарства.