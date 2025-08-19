Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жителям Башкортостана за неделю выдали бесплатные лекарства на 227,2 млн рублей

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 11 по 17 августа, в регионе было обслужено 55,1 тыс. рецептов.

Пациентам выдали 110,3 тыс. упаковок лекарств на общую сумму 227,2 млн рублей.

«Непрерывный процесс ЛЛО позволяет закрывать потребности жителей нашей республики», – написал министр в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные инвалидом на лекарства.

