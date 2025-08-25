В Башкортостане с 1 сентября изменится порядок начисления зарплат

В частности, изменения коснутся выплат за ночные смены: минимальная федеральная закрепленная надбавка составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада.

Теперь нижняя планка надбавки едина для всех, и работодатель не сможет варьировать ее самостоятельно.

Также начнут применяться новые типовые формы трудовых договоров. Компании обяжут передавать обезличенные данные в государственную систему.

Кроме того, как мы писали ранее, с сентября изменится порядок расчета отпускных, и для многих работающих жителей суммы увеличатся.