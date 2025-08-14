В Башкортостане изменится порядок расчета отпускных

По новым правилам при определении размера отпускных будут учитываться квартальные и годовые премии, которые получал сотрудник.

Раньше эти выплаты в расчет не принимали: средний месячный заработок вычислялся на основании доходов сотрудника за предыдущие 12 месяцев, учитывались только оклад и ежемесячные премии.

Такой порядок вступит в силу по всей стране и будут действовать по крайней мере до сентября 2031 года.