Парковка в центре Уфы: кто сможет парковаться бесплатно?

Бесплатно парковаться смогут граждане РФ, постоянно проживающие на территории Башкортостана и относящиеся к следующим категориям:

– ветераны Великой Отечественной войны, управляющие или перевозимые транспортным средством;

– ветераны боевых действий;

– инвалиды I, II, III групп, управляющие или перевозимые транспортным средством;

– законные представители детей-инвалидов, перевозимых транспортным средством;

– один из родителей (усыновителей) либо опекун (попечитель) в семье, которая признается многодетной;

– собственник автомобиля, оснащенного исключительно электрическим двигателем.

Для включения в реестр на бесплатное пользование платными парковками необходимо обратиться в МФЦ со следующими документами:

· заявление;

· документ, удостоверяющий личность (паспорт);

· СНИЛС;

· ИНН;

· свидетельство о регистрации транспортного средства;

· документы, подтверждающие право на льготу.

Все жители смогут бесплатно останавливаться в центре на 20 минут или на любой период в нерабочее время (с 21.00 до 7.00), а также в выходные.

Стоимость часа парковки на этих улицах составит 40 рублей, то есть за стандартный рабочий день – 360 рублей.

Время будут фиксировать стационарные камеры.