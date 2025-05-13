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В Башкортостане вводятся штрафы за уклонение от оплаты парковки

Депутаты Госсобрания Башкортостана планируют внести поправки в КоАП республики.

В парламенте напомнили, что уже с июня текущего года в деловом центре Уфы заработает система платной парковки.

«Чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу.

В том числе необходимо предусмотреть административную ответственность в отношении водителей, которые уклоняются от платы за пользование платной парковкой. На ближайшем пленарном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о введении штрафа за неоплату парковочного места. Предлагаемый размер штрафа – 1500 рублей», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Платная парковка в Уфе: на каких улицах, во сколько обойдется и как оплачивать

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