В Башкортостане вводятся штрафы за уклонение от оплаты парковки

В парламенте напомнили, что уже с июня текущего года в деловом центре Уфы заработает система платной парковки.

«Чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу.

В том числе необходимо предусмотреть административную ответственность в отношении водителей, которые уклоняются от платы за пользование платной парковкой. На ближайшем пленарном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о введении штрафа за неоплату парковочного места. Предлагаемый размер штрафа – 1500 рублей», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.