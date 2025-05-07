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В Уфе причалил четырехпалубный теплоход «Антон Чехов»

Сегодня, седьмого мая, на причале у Монумента Дружбы жители и гости столицы могут наблюдать большой круизный теплоход.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в город прибыл четырехпалубный теплоход «Антон Чехов».

Он пробудет в Уфе до 22.00 седьмого мая и отправится в Москву через Чистополь, Тетюши, Болгар, Казань, Нижний Новгород, Городец, Плес, Кострому и Мышкин.

Четырехпалубный лайнер был построен в Австрии в 1978 году и прошел полную модернизацию в 2019 году.

График захода круизных теплоходов в Уфу

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