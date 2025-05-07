В Уфе причалил четырехпалубный теплоход «Антон Чехов»

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в город прибыл четырехпалубный теплоход «Антон Чехов».

Он пробудет в Уфе до 22.00 седьмого мая и отправится в Москву через Чистополь, Тетюши, Болгар, Казань, Нижний Новгород, Городец, Плес, Кострому и Мышкин.

Четырехпалубный лайнер был построен в Австрии в 1978 году и прошел полную модернизацию в 2019 году.