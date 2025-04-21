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Стало известно, когда в Уфу зайдут круизные теплоходы

Уже в эту пятницу, 25 апреля, в Башкортостане стартует сезон речной навигации 2025 года.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в этом году планируется заход 12 круизных теплоходов к причалу Уфы.

Они традиционно выполнят стоянки у причала на Монументе Дружбы в период максимального уровня воды в реке Белой – с первого мая по 20 июня.

Расписание захода круизных теплоходов к причалу Уфы:

– первого мая – четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»;

– второго мая – четырехпалубные теплоходы «Виссарион Белинский» и «Россия», а также трехпалубный «Александр Бенуа»;

– третьего мая – трехпалубный теплоход «Николай Некрасов»;

– пятого мая – трехпалубный лайнер «Павел Бажов»;

– девятого мая – трехпалубный лайнер «Русь Великая»;

– 12 мая – Уфу вновь посетит «Александр Пушкин»;

– 16 мая – двухпалубные «Борис Полевой» и «Александр Свешников»;

– 26 мая – двухпалубный теплоход «Василий Чапаев»;

– пятого июня – двухпалубный «Павел Миронов»;

– 20 июня – впервые Уфу посетит трехпалубный круизный лайнер «Золотое кольцо».

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