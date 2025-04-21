Стало известно, когда в Уфу зайдут круизные теплоходы

Уже в эту пятницу, 25 апреля, в Башкортостане стартует сезон речной навигации 2025 года.
Фото: Минтранс Башкортостана
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в этом году планируется заход 12 круизных теплоходов к причалу Уфы.
Они традиционно выполнят стоянки у причала на Монументе Дружбы в период максимального уровня воды в реке Белой – с первого мая по 20 июня.
Расписание захода круизных теплоходов к причалу Уфы:
– первого мая – четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»;
– второго мая – четырехпалубные теплоходы «Виссарион Белинский» и «Россия», а также трехпалубный «Александр Бенуа»;
– третьего мая – трехпалубный теплоход «Николай Некрасов»;
– пятого мая – трехпалубный лайнер «Павел Бажов»;
– девятого мая – трехпалубный лайнер «Русь Великая»;
– 12 мая – Уфу вновь посетит «Александр Пушкин»;
– 16 мая – двухпалубные «Борис Полевой» и «Александр Свешников»;
– 26 мая – двухпалубный теплоход «Василий Чапаев»;
– пятого июня – двухпалубный «Павел Миронов»;
– 20 июня – впервые Уфу посетит трехпалубный круизный лайнер «Золотое кольцо».
Комментарии (0)