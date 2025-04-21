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Мэрия Уфы объявила об окончании отопительного сезона

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов.

Отопление начнут отключать сегодня, 21 апреля, «в связи с установлением постоянной положительной температуры наружного воздуха».

Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, дано поручение провести все необходимые для этого мероприятия.

Вчера, 20 апреля, мы писали о том, что уфимцы завалили соцсети главы региона Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева гневными комментариями: жалуются на горячие батареи в квартирах.

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