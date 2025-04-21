Мэрия Уфы объявила об окончании отопительного сезона

Отопление начнут отключать сегодня, 21 апреля, «в связи с установлением постоянной положительной температуры наружного воздуха».

Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, дано поручение провести все необходимые для этого мероприятия.

Вчера, 20 апреля, мы писали о том, что уфимцы завалили соцсети главы региона Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева гневными комментариями: жалуются на горячие батареи в квартирах.