«Когда уже будут думать о людях!» Уфимцы массово жалуются на горячие батареи в квартирах

Соцсети главы Башкортостана Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева завалили гневными комментариями.

«Что творит "БашРТС" (или кто там отапливает помещения, мне без разницы это)! Почему отопление в квартирах – до сих пор топят!!

На улице – 20 градусов, уже неделю!! Ну включите еще больше отопление, чтобы и яичницу можно было жарить на батарее!»

«Все уфимцы уже как месяц просят отключить отопление. Что за издевательское отношение к людям!? Всю зиму мерзли, экономили, а сейчас, когда на улице 20 градусов тепла, топят на полную катушку! Проявите человечность, дайте приказ отключить отопление. Все зависит от вас, без вашего приказа в районе никто не будет отключать. А надо бы уже решать этот вопрос на уровне района и управляющих компаний. Это же специальная акция по физическому истреблению гипертоников и сердечников!»

«Отключите отопление! На улице днем +25, даже ночью уже +13! Заявки на отключение в ЖЭУ не принимают, ссылаясь на ваш приказ! Осенью мерзнем, а сейчас при круглосуточно открытых окнах в квартире +28, что за издевательство, почему люди должны еще по итогу получить нехилый счет за свои же страдания!!!»

«Просим отключить отопление!!! Дома нечем дышать, батареи очень горячие!!! На улице уже чуть ли не летняя погода! Когда уже будут думать о людях!»

«Каждый год происходит издевательство над людьми. На улице жара, но батареи работают как в сильный мороз. Потом приходят огромные платежки за отопление. Это для чего? Страдает здоровье людей и требуют оплачивать отопление в тёплую погоду. И сколько об этом писали, этот беспредел и издевательство над людьми продолжается не первый год».

«Здравствуйте, по улице Первомайской дома до труб невозможно дотронуться, слишком горячие. Пожалуйста, отключите или хотя бы убавьте отопление, дома не возможно находиться, и окна не откроешь, дома маленькие дети».

«Отключите отопление на улице Авроры! Это издевательство над людьми! Почему каждый раз приходится что-то просить, неужели это так сложно! Дома спать невозможно, ребенок не спит ночами из-за духоты!!!!»

«И снова об отоплении. Управляющая компания и администрация города дали ответ – подачу отопления в квартире можете регулировать отсекающими вентилями, установленными на радиаторах. А кто будет ОТСЕКАТЬ оплату, когда придет счет за отопление? Почему я должна оплачивать услугу, которой не пользовалась, а оплата распределится по всем жильцам?»

И так далее. На сегодняшний день, 20 апреля, под последними их постами в соцсетях таких комментариев огромное количество.