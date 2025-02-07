Уфимский парк «Волна» снова пострадал от рук вандалов

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов в соцсетях пожаловался на то, что уфимцы сами громят парки, которые благоустраивали для них.
На этот раз от рук вандалов пострадала детская площадка «Автогородок». Неизвестные поломали детские светофоры на трех столбах.
«Нами подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Виновные лица будут найдены и наказаны по строгости закона!
Сообщаю, что для повышения уровня общественной безопасности и недопущения актов вандализма в парке функционируют 93 камеры видеонаблюдения по программе "Безопасный город". Надо помнить, что наказания за подобные деяния неизбежны», – подписал Котов эти фото в соцсетях.
Ранее мы сообщали о том, что в Уфе в 2024 году завели пять дел на вандалов, громивших остановки.
Комментарии (0)