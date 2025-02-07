Уфимский парк «Волна» снова пострадал от рук вандалов

На этот раз от рук вандалов пострадала детская площадка «Автогородок». Неизвестные поломали детские светофоры на трех столбах.

«Нами подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Виновные лица будут найдены и наказаны по строгости закона!

Сообщаю, что для повышения уровня общественной безопасности и недопущения актов вандализма в парке функционируют 93 камеры видеонаблюдения по программе "Безопасный город". Надо помнить, что наказания за подобные деяния неизбежны», – подписал Котов эти фото в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе в 2024 году завели пять дел на вандалов, громивших остановки.