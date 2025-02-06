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В Уфе в 2024 году завели 5 дел на вандалов, громивших остановки

«Умные» остановочные павильоны устанавливают в городе с 2019 года. Стоимость каждого из них превышает 850 тыс. рублей.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Как сообщили в администрации Уфы, в 2024 году зафиксировано пять случаев, по которым были составлены обращения в полицию с приложением фото-видеоматериалов.

В основном уфимские вандалы любят бить стекла павильонов. Также частенько их разрисовывают граффити, ломают или крадут оборудование.

На самих остановках и поблизости работают камеры, так что обычно вычислить нарушителей не составляет труда.

По одному делу вынесено судебное решение о взыскании 36 600 рублей в пользу МУП «Уфагортранс» за причиненный ущерб. По остальным случаям ведутся следственные действия.

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