В Уфе в 2024 году завели 5 дел на вандалов, громивших остановки

Как сообщили в администрации Уфы, в 2024 году зафиксировано пять случаев, по которым были составлены обращения в полицию с приложением фото-видеоматериалов.

В основном уфимские вандалы любят бить стекла павильонов. Также частенько их разрисовывают граффити, ломают или крадут оборудование.

На самих остановках и поблизости работают камеры, так что обычно вычислить нарушителей не составляет труда.

По одному делу вынесено судебное решение о взыскании 36 600 рублей в пользу МУП «Уфагортранс» за причиненный ущерб. По остальным случаям ведутся следственные действия.