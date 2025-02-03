В Уфе 1 февраля был побит температурный рекорд

Позавчера, первого февраля 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +2,8°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +1°.

Ранее мы писали о том, что 30 января также был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, но предыдущий рекорд того дня продержался всего четыре года.

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура в Уфе вернется к нормальным для февраля значениям во второй половине текущей недели.