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В Уфе 1 февраля был побит температурный рекорд

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает об очередном температурном рекорде, установленном в Уфе.

Позавчера, первого февраля 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +2,8°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +1°.

Ранее мы писали о том, что 30 января также был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, но предыдущий рекорд того дня продержался всего четыре года. 

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура в Уфе вернется к нормальным для февраля значениям во второй половине текущей недели.

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