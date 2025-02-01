В Уфе 30 января был побит температурный рекорд

Позавчера, 30 января 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +1,4°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +1,3°.

Башгидромет сообщает, что сегодня и завтра по республике сохранится аномально теплая погода со среднесуточными температурами воздуха на 10-12° выше нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура в Уфе вернется к отрицательным значениям во второй половине следующей недели.