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В Уфе 30 января был побит температурный рекорд

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает о температурном рекорде, установленном в Уфе.

Позавчера, 30 января 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +1,4°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +1,3°.

Башгидромет сообщает, что сегодня и завтра по республике сохранится аномально теплая погода со среднесуточными температурами воздуха на 10-12° выше нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура в Уфе вернется к отрицательным значениям во второй половине следующей недели.

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