В Башкортостане приостановят онлайн-запись к врачу

Минцифразвития Башкортостана предупреждает о приостановке работы сервисов записи к врачу на территории региона.
Запись к врачу будет недоступна в период с 23.00 сегодняшнего дня, 23 января, до 3.00 24 января.
Записаться нельзя будет в онлайн-сервисах.
Приостановка работы связана с запланированными техническими работами в Министерстве здравоохранения РБ.
Ранее на этой неделе ЦНИИ Минздрава РФ отчитался о том, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в Башкортостане достиг 58,6%, что на 4,8% превышает среднероссийский показатель (53,8%).
Удовлетворенность временем ожидания медицинской помощи в регионе также превысила общероссийские показатели – 41,9% против 41,1% по России.
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