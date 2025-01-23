В Башкортостане приостановят онлайн-запись к врачу

Запись к врачу будет недоступна в период с 23.00 сегодняшнего дня, 23 января, до 3.00 24 января.

Записаться нельзя будет в онлайн-сервисах.

Приостановка работы связана с запланированными техническими работами в Министерстве здравоохранения РБ.

Ранее на этой неделе ЦНИИ Минздрава РФ отчитался о том, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в Башкортостане достиг 58,6%, что на 4,8% превышает среднероссийский показатель (53,8%).

Удовлетворенность временем ожидания медицинской помощи в регионе также превысила общероссийские показатели – 41,9% против 41,1% по России.