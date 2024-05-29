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В Минздраве Башкортостана объяснили, почему запись к врачу в республике ведется через терапевта

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в соцсетях ответил на вопросы о том, как попасть на прием к врачам узкой специализации.

«Если коротко, то: да, в большинстве случаев плановых обращений сначала необходимо обратиться к участковому терапевту, врачу общей практики, фельдшеру или участковому педиатру», – сообщил Айрат Рахматуллин.

По словам министра, это обусловлено двумя причинами: во-первых, терапевт (или педиатр) является специалистом с высоким уровнем компетенций и широкими клиническими знаниями, и его обязанность – определить и назначить первичные обследования. Именно он выдает направления на сдачу анализов, прохождение УЗИ и другие виды исследований, без которых нет смысла обращаться к «узкому» специалисту.

Во-вторых, врачей узкой специализации всегда не хватает. Поэтому важно, чтобы к такому врачу попадали только профильные пациенты.

В обход терапевта можно записаться к:

– отоларингологу;

– офтальмологу;

– акушеру-гинекологу;

– урологу;

– хирургу;

– психиатру или психотерапевту;

– стоматологам различных направлений;

– дерматовенерологу;

– инфекционисту.

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