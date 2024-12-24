Парламент Башкортостана предлагает наказывать владельцев популярных незарегистрированных пабликов

Такое решение было принято по итогам прошедших в Уфе парламентских слушаний, посвященных вопросам государственной информационной политики.

На сегодняшний день блогеры с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков обязаны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора, однако ответственности за отказ от регистрации нет.

«Этот пробел необходимо восполнить», – заявил спикер регионального парламента Константин Толкачев, считающий, что «деанонимизация популярных пабликов – необходимость, продиктованная растущим влиянием интернет-контента на общество».

Ранее Толкачев распорядился создать рабочую группу, которая будет просматривать детскую литературу на предмет наличия «информации, способной нанести вред детскому здоровью и развитию».