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В Башкортостане усилят цензуру в литературе

Спикер регионального парламента Константин Толкачев сообщил о том, что распорядился создать рабочую группу по мониторингу законодательства в сфере детской художественной литературы.

В ее состав вошли депутаты, представители госорганов, а также книжной индустрии – издатели и владельцы магазинов.

«Перед группой стоит задача проанализировать содержание детских книг, распространяемых в республике, и оценить эффективность действующего законодательства, направленного на защиту детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.

Книги без должного контроля могут передавать неверную или искаженную информацию, формируя у детей неправильное представление об окружающем мире. Кроме того, они могут содержать сцены насилия, жестокости, дискриминации или пропаганды вредных привычек, давать опасные советы, вызывать страх и другие негативные эмоции, что может отрицательно сказаться на психическом здоровье ребенка», – заявил Толкачев.

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