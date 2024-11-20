В Башкортостане усилят цензуру в литературе

В ее состав вошли депутаты, представители госорганов, а также книжной индустрии – издатели и владельцы магазинов.

«Перед группой стоит задача проанализировать содержание детских книг, распространяемых в республике, и оценить эффективность действующего законодательства, направленного на защиту детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.

Книги без должного контроля могут передавать неверную или искаженную информацию, формируя у детей неправильное представление об окружающем мире. Кроме того, они могут содержать сцены насилия, жестокости, дискриминации или пропаганды вредных привычек, давать опасные советы, вызывать страх и другие негативные эмоции, что может отрицательно сказаться на психическом здоровье ребенка», – заявил Толкачев.