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В Башкортостане за неделю подорожал бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с девятого по 16 декабря 2024 года.

По состоянию на 16 декабря 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,83 рубля за литр (+0,22 рубля за неделю);

– АИ-92 – 53,91 рубля за литр (+0,23 рубля);

– АИ-95 – 58,18 рубля за литр (+0,23 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,72 рубля за литр (+0,12 рубля);

– дизельное топливо – 67,07 рубля за литр (+0,25 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,47 рублей за литр) и по России (60,36 рубля за литр).

В Минторге Башкортостана объяснили, почему растут цены на бензин

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