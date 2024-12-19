В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на 16 декабря 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,83 рубля за литр (+0,22 рубля за неделю);

– АИ-92 – 53,91 рубля за литр (+0,23 рубля);

– АИ-95 – 58,18 рубля за литр (+0,23 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,72 рубля за литр (+0,12 рубля);

– дизельное топливо – 67,07 рубля за литр (+0,25 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,47 рублей за литр) и по России (60,36 рубля за литр).