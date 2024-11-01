В Минторге Башкортостана объяснили, почему растут цены на бензин

«По данным наблюдений Росстата за изменением цен, в осенний период розничная стоимость автомобильного топлива обычно стабилизируется на уровне, достигнутом в октябре.

Ранее Министерством торговли и услуг республики Башкортостан были направлены запросы о причинах роста цен в адрес ключевых компаний, осуществляющих розничную торговлю топливом на рынке республики.

Из поступившей информации следует, что основным фактором повышения розничных цен на бензин является рост его биржевой стоимости в текущем году.

Также отмечаем, что, согласно действующему законодательству, производители и продавцы самостоятельно определяют стоимость продаваемых товаров, и никто не может понуждать их устанавливать определенные цены, за исключением отдельных случаев. Инструменты воздействия и регулирования цен на внутреннем рынке нефтепродуктов имеют правительство РФ и ФАС России», – ответили ей в Минторге Башкортостана.