В Уфе продолжится работа по благоустройству тротуаров

Сегодня, 30 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в следующем году эта работа продолжится.

«В этом году мы провели масштабную работу по ремонту тротуаров. Только гранита уложили более 50 тысяч кв.м.

Сегодня обсудили планы и предложения на следующий год. Наша задача подойти к благоустройству улиц комплексно - параллельно привести в порядок и пешеходную зону, и фасады, и освещение. Дополнительно продумать подсветку фасадов, деревьев», – написал мэр.

Ранее Мавлиев заявил, что мэрия поставила себе амбициозную задачу – замостить тротуарной плиткой весь проспект Октября.