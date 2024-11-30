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В Уфе продолжится работа по благоустройству тротуаров

Два года подряд администрация Уфы выделала деньги на ремонт и строительство тротуаров во всех районах города, но останавливаться на достигнутом не собирается.

Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Сегодня, 30 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в следующем году эта работа продолжится.

«В этом году мы провели масштабную работу по ремонту тротуаров. Только гранита уложили более 50 тысяч кв.м.

Сегодня обсудили планы и предложения на следующий год. Наша задача подойти к благоустройству улиц комплексно - параллельно привести в порядок и пешеходную зону, и фасады, и освещение. Дополнительно продумать подсветку фасадов, деревьев», – написал мэр.

Ранее Мавлиев заявил, что мэрия поставила себе амбициозную задачу – замостить тротуарной плиткой весь проспект Октября.

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