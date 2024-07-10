Ратмир Мавлиев: «Мы ставим себе амбициозную задачу – перейти на тротуарную плитку на всем проспекте Октября»

Мы ставим себе амбициозную задачу – постепенно перейти на тротуарную плитку на всем проспекте Октября. С единой сетью велодорожек.

Сегодня подрядчик активно работает на участке протяжённостью около 1,5 км – от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева.

В целом все проекты в этой части города реализуем комплексно, есть логическая связь. Новые тротуары, озеленение, благоустройство территории перед фонтаном "Мальчик с кураем", парка имени М. Гафури, строительство Центра спортивной борьбы и т.д. Все работы планируем завершить к концу августа, к юбилею Уфы», – подписал Ратмир Мавлиев эти фото.

В начале текущей недели на проспекте Октября завершили ремонт асфальта на участках от Шафиева до 50 лет СССР и от Северного проезда до Чудинова общей протяженностью 2,9 км.