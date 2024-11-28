В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на 25 ноября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,11 рубля за литр (+0,23 рубля за неделю);

– АИ-92 – 53,19 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-95 – 57,39 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,27 рубля за литр (+0,23 рубля);

– дизельное топливо – 66,26 рубля за литр (+1,13 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,71 рубля за литр) и по России (59,65 рубля за литр).