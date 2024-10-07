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«Они допрыгаются – еще от прокуратуры прилетит»: Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с отоплением в Башкортостане

Сегодня, седьмого октября, на совещании в правительстве Башкортостана глава МинЖКХ сообщила о том, что тепло подано в 96% социально значимых объектов и 93% многоквартирных домов.

«Сегодня последний день – значит, вы в конце рабочего дня мне доложите, какой процент подключен к отоплению», – сказал Радий Хабиров, заслушав доклад исполняющей обязанности министра ЖКХ Ирины Головановой.

Всего, согласно отчету Головановой, госкомитетом по жилищному и строительному надзору при проверке готовности к отопительному периоду было выявлено 660 нарушений, 132 из них еще остаются в работе. Выдано 95 предостережений, материалы переданы в прокуратуру.

Наибольшее количество нарушений – в Абзелиловском, Альшеевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах.

«Максим Васильевич (руководитель администрации главы республики – прим.ред.) – вы позвоните главам этих районов, скажите, что это не дело так работать, мы уже в зимний сезон перешли. Они допрыгаются сейчас – еще от прокуратуры прилетит», – добавил Радий Хабиров.

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