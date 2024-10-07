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МинЖКХ Башкортостана: тепло подано в 93% жилых домов

Сегодня, седьмого октября, на совещании в правительстве Башкортостана обсудили начало отопительного сезона в республике.

«На сегодняшний день в республике все муниципалитеты приняли решение о начале отопительного сезона.

Тепло подано в 4088 социально значимых объектов, или 96% от их общего количества, и в 14 622 многоквартирных дома, или 93% от общего количества.

Из 63 муниципалитетов 47 полностью подключили отопление во все МКД и соцобъекты, остальным надлежит закончить подключение сегодня», – сказала исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова.

Стоит отметить, что с момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева батарей в квартирах может пройти несколько дней.

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