МинЖКХ Башкортостана: тепло подано в 93% жилых домов

«На сегодняшний день в республике все муниципалитеты приняли решение о начале отопительного сезона.

Тепло подано в 4088 социально значимых объектов, или 96% от их общего количества, и в 14 622 многоквартирных дома, или 93% от общего количества.

Из 63 муниципалитетов 47 полностью подключили отопление во все МКД и соцобъекты, остальным надлежит закончить подключение сегодня», – сказала исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова.

Стоит отметить, что с момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева батарей в квартирах может пройти несколько дней.