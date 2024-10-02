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В Уфе открыли движение по улице Генерала Рыленко и транспортной развязке

В Уфе полным ходом идет реализация проекта «Южные ворота». До недавнего времени на нескольких улицах велись работы, что доставляло большие неудобства жителям.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

С вечера первого октября открыто движение по улице Генерала Рыленко и транспортной развязке на ее пересечении с Пугачева.

Об этом сообщил в соцсетях глава администрации города, добавив, что сейчас мэрия мониторит развязку на новой дороге и по мере необходимости будет корректировать работу светофоров.

«Важное событие в развитии дорожной инфраструктуры нашего города. Проделана очень большая работа, в том числе по изъятию земельных участков, переустройству инженерных сетей», – написал мэр.

Как мы писали ранее, завершить все работы на улице Пугачева планируют в 2025 году.

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