В Уфе открыли движение по улице Генерала Рыленко и транспортной развязке

С вечера первого октября открыто движение по улице Генерала Рыленко и транспортной развязке на ее пересечении с Пугачева.

Об этом сообщил в соцсетях глава администрации города, добавив, что сейчас мэрия мониторит развязку на новой дороге и по мере необходимости будет корректировать работу светофоров.

«Важное событие в развитии дорожной инфраструктуры нашего города. Проделана очень большая работа, в том числе по изъятию земельных участков, переустройству инженерных сетей», – написал мэр.

Как мы писали ранее, завершить все работы на улице Пугачева планируют в 2025 году.