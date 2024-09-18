18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда в Уфе пустят движение по улицам Генерала Рыленко и Пугачева

В Уфе полным ходом идет реализация проекта «Южные ворота». В Минтрансе Башкортостана рассказали о сроках запуска движения по улицам, на которых велись работы.

Схема: Минтранс Башкортостана

Схема: Минтранс Башкортостана

Первого октября планируется технический пуск движения по построенной улице Генерала Рыленко и развязке на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева с выходом на улицу Степана Кувыкина (на схеме – зеленым цветом). Это позволит перенаправить часть транспортного потока через развязку.

31 октября планируется переключение движения с участка временной дороги на половину основной проезжей части улицы

Пугачева. Движение будет осуществляться по двум полосам на участке от Пугачева, 314 до гипермаркета «Лента» (на схеме – синим цветом).

Также планируется запустить движение по дублеру улицы Пугачева (на схеме – коричневым цветом).

С 20 декабря – от Пугачева, 314 до гипермаркета «Лента» движение пустят по четырем полосам (на схеме – синим цветом).

Завершить все работы на улице Пугачева планируют в 2025 году.

Ранее в мэрии Уфы объяснили задержку с реконструкцией Пугачева судебными разбирательствами, связанными со сносом некоторых домов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: