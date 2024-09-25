В центре Уфы высадят более 500 лип

«Продолжаем комплексное озеленение и благоустройство нашего города. Уже в эту субботу высадим знаменитые уфимские липы на улице Октябрьской революции.

Высота деревьев – 5-6 метров, вес с комом – порядка 600 кг, охват ствола – 30 см. Готовимся к осенней акции "Зеленая Башкирия". Всего только в центре планируем высадить более 500 лип», – написал мэр.

Ранее мы писали о том, что в Уфе местные жители попались на краже молодых деревьев с «Аллеи возвращения домой».