Трое уфимцев попались на краже деревьев в Уфе

«Сегодня на ул. Комсомольской, 100 неизвестные украли деревья, которые были высажены на "Аллее возвращения домой"», – говорится в сообщении администрации.

К счастью, прохожие засняли воров и автомобиль, на котором вывозились деревья.

Информация передана в правоохранительные органы. Администрация района поблагодарила жителей за бдительность, нарушителей ищут и привлекут к ответственности.