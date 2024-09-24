Трое уфимцев попались на краже деревьев в Уфе

Администрация Октябрьского района Уфы сообщила о краже молодых деревьев с аллеи. 23 сентября неизвестные просто выкорчевали их и погрузили в легковушку.
Фото: администрация Октябрьского района Уфы
«Сегодня на ул. Комсомольской, 100 неизвестные украли деревья, которые были высажены на "Аллее возвращения домой"», – говорится в сообщении администрации.
К счастью, прохожие засняли воров и автомобиль, на котором вывозились деревья.
Информация передана в правоохранительные органы. Администрация района поблагодарила жителей за бдительность, нарушителей ищут и привлекут к ответственности.
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