На улицах Уфы появятся раскрашенные трамваи

Первый из таких передвижных арт-объектов уже можно встретить на улицах города. Трамвай, курсирующий по маршруту №18, раскрасил художник из Челябинска Валентин Бобров.

По словам автора, источником вдохновения для него послужил национальный ковер. Всего к 450-летию Уфы планируют расписать четыре трамвая – по два в южной и северной частях.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в рамках фестиваля уличного искусства «Меморандум» появилось новое граффити. Огромный мурал украсил фасад дома №69 по улице Ленина.