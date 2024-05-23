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На улицах Уфы появятся раскрашенные трамваи

В Уфе к предстоящему юбилею преображаются трамваи: художники из других городов расписывают их в рамках проекта «Меморандум».

Фото опубликовала мэрия Уфы

Фото опубликовала мэрия Уфы

Первый из таких передвижных арт-объектов уже можно встретить на улицах города. Трамвай, курсирующий по маршруту №18, раскрасил художник из Челябинска Валентин Бобров.

По словам автора, источником вдохновения для него послужил национальный ковер. Всего к 450-летию Уфы планируют расписать четыре трамвая – по два в южной и северной частях.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в рамках фестиваля уличного искусства «Меморандум» появилось новое граффити. Огромный мурал украсил фасад дома №69 по улице Ленина.

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