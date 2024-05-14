В Уфе в рамках фестиваля «Меморандум» появилось новое граффити

В этом году первая работа в рамках фестиваля появилась на фасаде дома №69 по улице Ленина. Автор: Иван Ninety (Протвино).

Фотографии опубликовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Основной сюжет – советское фото из Уфы, где рабочий ведет ребенка за руку. Работа про созерцание, восхищение силой природы, мечты, детские воспоминания и ощущения, движение вперёд и смену поколений.

Труд наших предков – это вклад в наше будущее. Так и мы, в своем настоящем, формируем реальность будущих поколений.

Внизу изображена игрушечная модель пожарной автолестницы АЛ-30, которая до сих пор используется по назначению. Это отсылка к расположенной рядом пожарной части с богатой историей и славными традициями. А поезд – к одной из достопримечательностей парка имени И. Якутова, знакомой многим с детства Уфимской детской железной дороге», – подписал Ратмир Мавлиев эти фото.