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В Башкортостане за 2 дня задержали 136 нетрезвых водителей

Традиционные рейды Госавтоинспекции Башкортостана в минувшие выходные оказались богатыми на улов.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Глава ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал о том, что за минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции республики зафиксировали более 2300 нарушений ПДД.

136 водителей сели за руль в состоянии опьянения, в том числе 10 – повторно, и теперь могут лишиться автомобилей.

Также Госавтоинспекция Уфы сообщает о том, что на территории города с сегодняшнего дня, 21 мая, начались масштабные рейдовые мероприятия в рамках операции «Должник». Сотрудники Федеральной службы судебных приставов, ФНС и Госавтоинспекции проводят проверку автомобилистов на наличие задолженностей по налогам и штрафам за нарушение ПДД.

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