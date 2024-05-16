У очередного жителя Башкортостана конфисковали дорогой автомобиль за нетрезвое вождение

В ноябре 2023 года полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz GLK 250, за рулем которого был нетрезвый водитель.

В ходе проверки водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Подсудимый вину признал. суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковал дорогостоящую иномарку в доход государства.