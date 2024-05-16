В Уфе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

Ночью на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха опускалась до -3,2°, перекрыв абсолютный минимум, продержавшийся семь лет.

Прошлый антирекорд этого дня был зафиксирован в 2017 году: тогда ночью были заморозки до -1,5°.

При этом в апреле мы писали о том, что в Уфе стоит аномальная жара и бьются температурные рекорды.

В ближайшие дни, по прогнозу Гидрометцентра, температура в Уфе не будет подниматься выше +18° днем и опускаться ниже +5° ночью.