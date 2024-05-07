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В мэрии Уфы объяснили, почему невозможно включить отопление в жилых домах

После жаркого апреля в Башкортостане наступил неожиданно холодный май. По ночам температура на улице опускается до отрицательных значений, идет снег.

Многие жители в связи с этим начали жаловаться и требовать включить отопление, хотя отопительный сезон официально завершился 19 апреля.

В мэрии объясняют: по закону, подача тепла в жилые дома прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше +8° в течение пяти дней.

После официального завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему сезону. Это капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей. Поэтому кратковременное подключение технически невозможно.

Стоит отметить также, что даже если бы включение отопления на короткий период было возможно, это вызвало бы еще большее недовольство, так как в домах без счетчиков жителям пришлось бы оплатить отопление по тарифу за полный месяц.

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