В мэрии Уфы объяснили, почему невозможно включить отопление в жилых домах

После жаркого апреля в Башкортостане наступил неожиданно холодный май. По ночам температура на улице опускается до отрицательных значений, идет снег.
Многие жители в связи с этим начали жаловаться и требовать включить отопление, хотя отопительный сезон официально завершился 19 апреля.
В мэрии объясняют: по закону, подача тепла в жилые дома прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше +8° в течение пяти дней.
После официального завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему сезону. Это капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей. Поэтому кратковременное подключение технически невозможно.
Стоит отметить также, что даже если бы включение отопления на короткий период было возможно, это вызвало бы еще большее недовольство, так как в домах без счетчиков жителям пришлось бы оплатить отопление по тарифу за полный месяц.
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