В мэрии Уфы объяснили, почему невозможно включить отопление в жилых домах

Многие жители в связи с этим начали жаловаться и требовать включить отопление, хотя отопительный сезон официально завершился 19 апреля.

В мэрии объясняют: по закону, подача тепла в жилые дома прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше +8° в течение пяти дней.

После официального завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему сезону. Это капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей. Поэтому кратковременное подключение технически невозможно.

Стоит отметить также, что даже если бы включение отопления на короткий период было возможно, это вызвало бы еще большее недовольство, так как в домах без счетчиков жителям пришлось бы оплатить отопление по тарифу за полный месяц.