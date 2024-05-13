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«Демонстративно наказать»: Радий Хабиров раскритиковал ремонт дорог в Башкортостане

Сегодня, 13 мая, на совещании в правительстве республики обсудили провальную работу министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана в 2023 году.

«Я знаю, что из-за "Башкиравтодора" мы просели в ремонте дороги "Сибай – Акъяр". В 2023 году крайне неудачно работы были организованы, это надо признать. Безобразно, каждый раз меня обманывали. Необходимо, чтобы в 2025 году вы эту работу доделали.

Многие проекты не завершены, ваша задача, министерство ОДХ, контролировать это. Мы даем деньги – заставляйте их делать работу нормально.

Контрольное управление я прошу взять на контроль все некачественно выполненные работы, не слезать с этого. Демонстративно наказать, заставить переделывать, штрафовать и так далее», – сказал Радий Хабиров.

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