«Демонстративно наказать»: Радий Хабиров раскритиковал ремонт дорог в Башкортостане

«Я знаю, что из-за "Башкиравтодора" мы просели в ремонте дороги "Сибай – Акъяр". В 2023 году крайне неудачно работы были организованы, это надо признать. Безобразно, каждый раз меня обманывали. Необходимо, чтобы в 2025 году вы эту работу доделали.

Многие проекты не завершены, ваша задача, министерство ОДХ, контролировать это. Мы даем деньги – заставляйте их делать работу нормально.

Контрольное управление я прошу взять на контроль все некачественно выполненные работы, не слезать с этого. Демонстративно наказать, заставить переделывать, штрафовать и так далее», – сказал Радий Хабиров.