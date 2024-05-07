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Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова

Ранее мы писали о том, что Радий Хабиров освободил от должности обвиняемого в коррупции министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александра Клебанова.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Сегодня же, седьмого мая, другим указом главы республики исполнение обязанностей министра транспорта и дорожного хозяйства возложено на замминистра Любовь Минакову.

42-летняя Любовь Минакова, по информации с сайта Минтранса, «имеет большой опыт работы в транспортных компаниях и органах исполнительной власти».

Родилась в городе Анадырь Магаданской области, окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Александр Клебанов сейчас подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в ближайшее время будет под следствием.

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