Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова

Сегодня же, седьмого мая, другим указом главы республики исполнение обязанностей министра транспорта и дорожного хозяйства возложено на замминистра Любовь Минакову.

42-летняя Любовь Минакова, по информации с сайта Минтранса, «имеет большой опыт работы в транспортных компаниях и органах исполнительной власти».

Родилась в городе Анадырь Магаданской области, окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Александр Клебанов сейчас подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в ближайшее время будет под следствием.