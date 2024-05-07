Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова

Ранее мы писали о том, что Радий Хабиров освободил от должности обвиняемого в коррупции министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александра Клебанова.
Фото: Минтранс Башкортостана
Сегодня же, седьмого мая, другим указом главы республики исполнение обязанностей министра транспорта и дорожного хозяйства возложено на замминистра Любовь Минакову.
42-летняя Любовь Минакова, по информации с сайта Минтранса, «имеет большой опыт работы в транспортных компаниях и органах исполнительной власти».
Родилась в городе Анадырь Магаданской области, окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Александр Клебанов сейчас подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в ближайшее время будет под следствием.
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