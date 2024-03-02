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Дом в «Арт-Квадрате» продали за 44,3 млн рублей

Двухэтажный дом по адресу Мустая Карима, 8 впервые был выставлен на продажу мэрией Уфы в мае прошлого года.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Деревянное здание площадью 358,6 кв. м 1917 года постройки не является историческим. Оно расположено на территории городского центра «Арт-Квадрат», находится в аварийном состоянии.

Первые торги успехом не увенчались. Теперь в рамках аукциона его приобрело за 44,3 млн рублей ООО «Молл» – компания, принадлежащая партнерам владельцев «Арт-Квадрата». Начальная цена составила 10,4 млн рублей.

В прошлом году в «Арт-Квадрате» озвучили планы расширения на половину квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского. Работы начнутся в 2024 году и завершатся в 2026.

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