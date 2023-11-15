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В мэрии Уфы подтвердили расширение «Арт-Квадрата»

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«Арт-Квадрат» – одна из главных точек притяжения в Уфе. Городской центр, наполненный магазинами и шоурумами, кафе и барами, смарт-офисами, ремесленными мастерскими и художественными салонами.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Ранее в этом году в «Арт-Квадрате» озвучили планы расширения на половину квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского (на схеме выше).

Начальник управления благоустройства администрации Уфы Рустем Хамитов подтвердил эти планы на брифинге в мэрии.

Работы начнутся в 2024 году и завершатся в 2026. Что именно расположится на этой территории – пока неизвестно. Там расположены бизнес-центр «Деловой двор» и гаражи, дома вокруг заселены.

Кроме того, в районе ЦУМа расположится новый сквер, а четную сторону улицы Карла Маркса на участке от Коммунистической до Свердлова благоустроят: заменят фонари, отремонтируют тротуары. На это выделят 37,2 млн рублей.

Фото на обложке: Мария Новикова

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