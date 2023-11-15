В мэрии Уфы подтвердили расширение «Арт-Квадрата»

Ранее в этом году в «Арт-Квадрате» озвучили планы расширения на половину квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского (на схеме выше).

Начальник управления благоустройства администрации Уфы Рустем Хамитов подтвердил эти планы на брифинге в мэрии.

Работы начнутся в 2024 году и завершатся в 2026. Что именно расположится на этой территории – пока неизвестно. Там расположены бизнес-центр «Деловой двор» и гаражи, дома вокруг заселены.

Кроме того, в районе ЦУМа расположится новый сквер, а четную сторону улицы Карла Маркса на участке от Коммунистической до Свердлова благоустроят: заменят фонари, отремонтируют тротуары. На это выделят 37,2 млн рублей.

Фото на обложке: Мария Новикова