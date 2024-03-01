В Уфе откроют еще 2 новых футбольных манежа

Сегодня, первого марта, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев посетил оба объекта и сообщил о том, что строительство почти завершено, открытие состоится «совсем скоро».

В каждом таком манеже по два футбольных поля, пропускная способность составит порядка 300 человек в день. При этом около 40% времени будет предоставлено детям для бесплатных занятий.

В прошлом году уже сдали новый футбольный манеж площадью 6,5 тыс. кв. м, расположенный рядом со стадионом «Нефтяник» в Орджоникидзевском районе. Он обошелся в 653 млн рублей, из них 550 млн рублей Уфа получила по нацпроекту из федерального бюджета.