В Уфе открыли новый футбольный манеж площадью 6,5 тыс. кв. м

На открытии присутствовали глава республики Радий Хабиров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который сегодня, третьего марта, прибыл в Уфу с рабочим визитом.

Площадь манежа – 6,5 тысячи кв. м, общая стоимость объекта – 653 млн рублей, из них 550 млн рублей Уфа получила по нацпроекту из федерального бюджета.

На этом манеже, в частности, будут тренироваться воспитанники Республиканского центра детского футбола.

На сегодняшний день в Уфе также строятся масштабные комплексы Дворец борьбы, Дворец фехтования и центр гребного слалома, новые физкультурно-оздоровительные комплексы открываются по всей республике.