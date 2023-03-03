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В Уфе открыли новый футбольный манеж площадью 6,5 тыс. кв. м

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Крытый футбольный манеж расположен рядом со стадионом «Нефтяник» в Орджоникидзевском районе Уфы.

glavarb.ru

На открытии присутствовали глава республики Радий Хабиров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который сегодня, третьего марта, прибыл в Уфу с рабочим визитом.

Площадь манежа – 6,5 тысячи кв. м, общая стоимость объекта – 653 млн рублей, из них 550 млн рублей Уфа получила по нацпроекту из федерального бюджета.

На этом манеже, в частности, будут тренироваться воспитанники Республиканского центра детского футбола.

На сегодняшний день в Уфе также строятся масштабные комплексы Дворец борьбы, Дворец фехтования и центр гребного слалома, новые физкультурно-оздоровительные комплексы открываются по всей республике.

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