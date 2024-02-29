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По всей Уфе завоют сирены

Администрация Уфы предупреждает о том, что в среду, шестого марта, пройдет проверка систем оповещения населения.

Это плановая проверка. Сирены завоют по всему Башкортостану, в том числе в Уфе, в период с 10.00 до 11.00, запустят и громкоговорители. В эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

Ранее мэрия Уфы опубликовала памятку на случай катастрофы или воздушной опасности. В ней рассказывалось о том, как нужно вести себя при включении в городе сигнала «Внимание всем».

Для оповещения жителей включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

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