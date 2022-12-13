Мэрия Уфы опубликовала памятку на случай катастрофы или воздушной опасности

Сигнал «Внимание всем» подают в городах и населенных пунктах в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.

Если вы слышите сигналы по всему городу, необходимо:

1. включить радио или телевизор либо подойти, например, к громкоговорителю на предприятии или выйти к дороге, где может проехать спецмашина;

2. дождаться разъяснения причины, тревога может быть и учебной;

3. не паниковать;

4. выполнить все рекомендации, взяв перед этим документы.