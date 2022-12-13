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Мэрия Уфы опубликовала памятку на случай катастрофы или воздушной опасности

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Администрация Уфы напоминает о том, как нужно вести себя при включении в городе сигнала «Внимание всем». Для оповещения жителей включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Сигнал «Внимание всем» подают в городах и населенных пунктах в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.

Если вы слышите сигналы по всему городу, необходимо:

1. включить радио или телевизор либо подойти, например, к громкоговорителю на предприятии или выйти к дороге, где может проехать спецмашина;

2. дождаться разъяснения причины, тревога может быть и учебной;

3. не паниковать;

4. выполнить все рекомендации, взяв перед этим документы.

vk.com/ufa

vk.com/ufa

vk.com/ufa

Если не удалось заслушать речь – дождитесь повтора. Можно проинформировать о том, что вы услышали, например, соседей.

В течение всего периода экстремальной ситуации рекомендуют следить за СМИ. Детей забирать из школы или детсада не нужно – их в первую очередь отправит в безопасное место персонал.

Рекомендации на случай экстремальной ситуации приведены на слайдах выше.

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