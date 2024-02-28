В Башкортостане в 2024 году отремонтируют 727 многоквартирных домов

Об этом на совещании в правительстве сообщила глава МинЖКХ Ирина Голованова.

По словам министра, в планах на 2024 год:

– провести капитальный ремонт в 727 многоквартирных домах;

– в 127 жилых домах во всех муниципалитетах республики отремонтировать крыши – этот показатель в четыре раза ежегодного объема прошлых лет;

– отремонтировать 117 подъездов в 38 многоквартирных домах.

Работы начнутся в апреле и должны завершиться до конца 2024 года.