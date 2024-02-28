В Башкортостане в 2024 году отремонтируют 727 многоквартирных домов

В 2023 году в республике по программе капитального ремонта отремонтировали 662 многоквартирных дома. В этом году работа продолжится.
Об этом на совещании в правительстве сообщила глава МинЖКХ Ирина Голованова.
По словам министра, в планах на 2024 год:
– провести капитальный ремонт в 727 многоквартирных домах;
– в 127 жилых домах во всех муниципалитетах республики отремонтировать крыши – этот показатель в четыре раза ежегодного объема прошлых лет;
– отремонтировать 117 подъездов в 38 многоквартирных домах.
Работы начнутся в апреле и должны завершиться до конца 2024 года.
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