В 2024 году в Уфе отремонтируют 74 подъезда

Благодаря этой программе в текущем году в Уфе обновят 74 подъезда в 23 МКД.

Финансируется ремонт исключительно из бюджетных средств: 90% – из республиканского бюджета и 10% – из городского. Деньги собственников, собранные на капитальный ремонт, в программе не участвуют.

Помимо покраски стен, подрядчик отремонтирует входную группу, уложит керамическую плитку на первом этаже, обновит тамбурную дверь, окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники.

Перед началом работ по каждому дому будут организованы информационные встречи, на которых уфимцы выберут вид отделки стен и цветовые решения, а также подпишут соответствующий акт.

Также жители будут принимать готовую работу, без устранения всех недостатков акт приемки не подпишут. На все виды работ распространяется гарантия пять лет (кроме случаев вандализма).