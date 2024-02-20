В Башкортостане в 2023 году выписали штрафов по дорожным камерам на 2,4 млрд рублей

На сегодняшний день в Башкортостане действуют 1830 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 1747 стационарных, 66 передвижных и 17 мобильных.

В 2023 году они зафиксировали 6,3 миллиона нарушений, по ним выписано штрафов на 2,4 млрд рублей. При этом расходы на содержание комплексов оцениваются в 1,3 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в 2024 году планируют дополнительно установить 39 «умных» светофоров. Также установят 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения.