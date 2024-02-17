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Стало известно, на каких улицах Уфы установят «умные» светофоры

В этом году в Уфе реализуется третий этап внедрения «Интеллектуальных транспортных систем». На первом установили 50 модернизированных светофоров, на втором – еще 51 «умный» светофор, 134 детектора интенсивности транспортного потока и одно информационное табло подсистемы метеомониторинга.

Как мы писали ранее, в 2024 году планируют дополнительно установить 39 «умных» светофоров. Также установят 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения.

В региональном Минтрансе сообщили о том, что системой интеллектуального управления обеспечат улицы Комсомольскую, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодскую, Заки Валиди, Карла Маркса, Софьи Перовской, Сочинскую, 50 лет Октября и Центральную.

Заявлено, что с помощью внедрения интеллектуальных транспортных систем увеличится пропускная способность этих улиц.

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