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В Башкортостане откроется филиал банка еды «Русь»

«Русь» – это социальный проект, первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Люди и компании пополняют банк продуктами и товарами, а благотворительный фонд бесплатно передает их тем, кто в них нуждается.

Фото: vk.com/foodbankrus

Фото: vk.com/foodbankrus

Министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова сообщила о том, что принято решение об открытии регионального отделения фудбанка в Башкортостане.

Сейчас все упирается в поиск складского помещения: оно должно быть площадью порядка 200 кв. м, оборудовано доками для разгрузки/погрузки и всем необходимым.

«Благодаря проекту сможем ежегодно передавать до 5000 наборов продуктов и товаров первой необходимости семьям в трудной ситуации и одиноким пенсионерам», – рассказала министр.

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