В Башкортостане откроется филиал банка еды «Русь»

Министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова сообщила о том, что принято решение об открытии регионального отделения фудбанка в Башкортостане.

Сейчас все упирается в поиск складского помещения: оно должно быть площадью порядка 200 кв. м, оборудовано доками для разгрузки/погрузки и всем необходимым.

«Благодаря проекту сможем ежегодно передавать до 5000 наборов продуктов и товаров первой необходимости семьям в трудной ситуации и одиноким пенсионерам», – рассказала министр.