В Уфе два дня будут перекрывать улицу Чернышевского

Администрация Уфы предупреждает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
vk.com/transport.bashkortostan
19 и 20 февраля с 9.00 до 17.00 будет перекрываться улица Чернышевского на участке от Цюрупы до Крупской.
В это время там будут проводиться плановые работы по формовке деревьев.
Осенью прошлого года из-за вырубки деревьев на Чернышевского начался скандал: местные жители массово жаловались в администрацию. Мэр Ратмир Мавлиев на совещании раскритиковал чиновников за неинформирование жителей о целях вырубки деревьев.
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