18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе два дня будут перекрывать улицу Чернышевского

Администрация Уфы предупреждает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/transport.bashkortostan

vk.com/transport.bashkortostan

19 и 20 февраля с 9.00 до 17.00 будет перекрываться улица Чернышевского на участке от Цюрупы до Крупской.

В это время там будут проводиться плановые работы по формовке деревьев.

Осенью прошлого года из-за вырубки деревьев на Чернышевского начался скандал: местные жители массово жаловались в администрацию. Мэр Ратмир Мавлиев на совещании раскритиковал чиновников за неинформирование жителей о целях вырубки деревьев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: