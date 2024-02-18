В Уфе два дня будут перекрывать улицу Чернышевского

19 и 20 февраля с 9.00 до 17.00 будет перекрываться улица Чернышевского на участке от Цюрупы до Крупской.

В это время там будут проводиться плановые работы по формовке деревьев.

Осенью прошлого года из-за вырубки деревьев на Чернышевского начался скандал: местные жители массово жаловались в администрацию. Мэр Ратмир Мавлиев на совещании раскритиковал чиновников за неинформирование жителей о целях вырубки деревьев.